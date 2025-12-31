Državni zvaničnici uputili novogodišnje čestitke građanima Srbije

Najviši zvaničnici Srbije čestitali su građanima predstojeće novogodišnje i božićne praznike, a u svojim porukama poželeli su zdravlje, mir, sreću, te poručuli da će nastaviti sa ulaganjima u Srbiju.

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali čestitao je Novu godinu svim građanima Srbije, sa željom da ih tokom 2026. prate zdravlje, sreća i prosperitet. "Želim da vam Nova godina donese mir, dobro zdravlje i blagostanje. Da vam 2026. bude ispunjena veseljem i ljubavlju i da vas tokom godine prati uspeh kako na privatnom, tako i na poslovnom planu", naveo je Mali. Tanjug/Vladimir Sporčić Kako je rekao, u 2026. će, bez obzira na sve izazove,