Kašnjenja Evrostara ulaze u drugi dan, putnici bili zaglavljeni u vozovima tokom noći

Kašnjenja Evrostara ulaze u drugi dan, putnici bili zaglavljeni u vozovima tokom noći
Euronews pre 18 minuta | Autor: Tanjug
Kašnjenja vozova kroz tunel ispod Lamanša kojima upravlja železnička kompanija Evrostar ušla su u drugi dan, a neki putnici su proveli više od šest sati zaglavljeni u vozovima tokom noći.
Linija od Londona do Pariza, zakazana za sedam časova po srednjoevropskom vremenu, otkazana je, preneo je BBC. Kako se navodi, putnici Evrostara se spremaju za moguće dalje poremećaje, nakon što je nestanak struje u tunelu ispod Lamanša izazvao haos u saobraćaju za hiljade ljudi u utorak. Pojedini putnici su rekli da su proveli više od šest sati zaglavljeni u vozovima preko noći, jer su usluge bile pogođene novim kašnjenjima. Jedan čovek je rekao za BBC da se