Nastavak protesta u Crnoj Gori: Stanovnici Zete za sutra u 11 sati najavili ulazak u Botun sa mašinerijom

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Tanjug
Nastavak protesta u Crnoj Gori: Stanovnici Zete za sutra u 11 sati najavili ulazak u Botun sa mašinerijom

Novi protest građana Zete, koji su odlučni u nameri da ne dozvole početak gradnje kolektora u Zeti, zakazan je za sutra u 11 časova kada će, najavili su danas, sa kompletnom mašinerijom krenuti u to zetsko selo.

Veliki broj meštana, na čelu sa predsednicima DNP-a i Opštine Zeta Milanom Kneževićem i Mihailom Asanovićem, oko 16 časova, okončao je višečasovnu blokadu puteva kroz Zetu. Napustili su i prostor ispred Aerodroma Golubovci, gde su se ranije danas okupili u nameri da razgovaraju sa premijerom Milojkom Spajićem, pre nego je odletio za Beč. Do tog susreta, međutim, nije došlo.
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Stanovnici Zete najavili ulazak u Botun sa mašinerijom

Stanovnici Zete najavili ulazak u Botun sa mašinerijom

Sputnik pre 1 sat
(VIDEO, FOTO) Napeto nadomak Podgorice, policiji rok do sutra u podne: Knežević najavio blokade na više putnih pravaca kroz…

(VIDEO, FOTO) Napeto nadomak Podgorice, policiji rok do sutra u podne: Knežević najavio blokade na više putnih pravaca kroz Zetu

Danas pre 4 sati
Novi protest građana kod Podgorice – Knežević pozvao Spajića na razgovor

Novi protest građana kod Podgorice – Knežević pozvao Spajića na razgovor

RTS pre 4 sati
Totalni haos u Crnoj Gori: Mandić ne može da vodi sednicu zbog teške situacije, Spajić i Milatović pobegli u Beč

Totalni haos u Crnoj Gori: Mandić ne može da vodi sednicu zbog teške situacije, Spajić i Milatović pobegli u Beč

Večernje novosti pre 3 sata
U Crnoj Gori i danas blokade: Botunjane na Aerodromu dočekala policija, tražili da razgovaraju sa Spajićem

U Crnoj Gori i danas blokade: Botunjane na Aerodromu dočekala policija, tražili da razgovaraju sa Spajićem

NIN pre 5 sati
Crna Gora: Spajić odleteo za Beč, odbio da razgovara sa okupljenim građanima Botuna

Crna Gora: Spajić odleteo za Beč, odbio da razgovara sa okupljenim građanima Botuna

Sputnik pre 4 sati
Meštani Botuna blokirali kružni tok pa otišli do Aerodroma: Spajić odbio da priča s njima, najavljena nova okupljanja

Meštani Botuna blokirali kružni tok pa otišli do Aerodroma: Spajić odbio da priča s njima, najavljena nova okupljanja

Newsmax Balkans pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Crna GoraAerodromBečProtesti u Crnoj Goribotun

Balkan, najnovije vesti »

Orban: Na opštim izborima 2026. tražiću mandat da sačuvam Mađarsku van evropskog rata

Orban: Na opštim izborima 2026. tražiću mandat da sačuvam Mađarsku van evropskog rata

Euronews pre 51 minuta
Stanovnici Zete najavili ulazak u Botun sa mašinerijom

Stanovnici Zete najavili ulazak u Botun sa mašinerijom

Sputnik pre 1 sat
Na poznatom skijalištu u regionu debeli minus: Zavejana planina, a ovde kupljen ski-pas važi i na Kopaoniku (video)

Na poznatom skijalištu u regionu debeli minus: Zavejana planina, a ovde kupljen ski-pas važi i na Kopaoniku (video)

Mondo pre 1 sat
Razrešen crnogorski ministar sporta: Skupština jednoglasno smenila Dragoslava Šćekića jer je branio srpstvo!

Razrešen crnogorski ministar sporta: Skupština jednoglasno smenila Dragoslava Šćekića jer je branio srpstvo!

Kurir pre 1 sat
Vapaj Orbana: Tražiću od naroda - sačuvajte Mađarsku van evropskog rata

Vapaj Orbana: Tražiću od naroda - sačuvajte Mađarsku van evropskog rata

B92 pre 1 sat