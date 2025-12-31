Nastavak protesta u Crnoj Gori: Stanovnici Zete za sutra u 11 sati najavili ulazak u Botun sa mašinerijom

Novi protest građana Zete, koji su odlučni u nameri da ne dozvole početak gradnje kolektora u Zeti, zakazan je za sutra u 11 časova kada će, najavili su danas, sa kompletnom mašinerijom krenuti u to zetsko selo.

Veliki broj meštana, na čelu sa predsednicima DNP-a i Opštine Zeta Milanom Kneževićem i Mihailom Asanovićem, oko 16 časova, okončao je višečasovnu blokadu puteva kroz Zetu. Napustili su i prostor ispred Aerodroma Golubovci, gde su se ranije danas okupili u nameri da razgovaraju sa premijerom Milojkom Spajićem, pre nego je odletio za Beč. Do tog susreta, međutim, nije došlo.