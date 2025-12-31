Rusija pokazala oboreni dron koji je korišćen u ukrajinskom napadu na rezidenciju Vladimira Putina

Euronews pre 5 sati  |  Autor: Euronews Srbija
Rusija pokazala oboreni dron koji je korišćen u ukrajinskom napadu na rezidenciju Vladimira Putina

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je oborilo dron za koji tvrdi da je bio deo navodnog ukrajinskog napada na jednu od rezidencija predsednika Rusije Vladimira Putina, dok je Kijev te optužbe odbacio kao neistinite.

Na fotografijama koje je rusko Ministarstvo odbrane dostavilo medijima vidi se oboreni dron na nepoznatoj lokaciji, a iz Moskve navode da je reč o jednoj od letelica korišćenih u, kako tvrde, pokušaju napada koji se dogodio tokom ove sedmice. Precizna lokacija incidenta, kao ni dodatni tehnički detalji o dronu, nisu saopšteni. Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju Ukrajinske vlasti su odbacile ove navode,
