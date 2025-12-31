Partizan zaličio na tim, ali ga Vašington i sudije ugasili: Evo kako su crno-beli poraženi mnogo ubedljivije nego što zaslužuju!

Napredak je primetan, ali nije to to! U okviru 19. kola Evrolige, Partizan je gostovao Valensiji u Španiji.

Pobedu je odneo domaći sastav, na kraju ubedljivije nego što je to bio slučaj na parketu – 86:73. Loše suđenje je obeležilo meč realno, ali crno-beli su i pored dobrih momenata, dalevali kao da su prilično daleko od pobede, nešto bliže ipak nego u prošlim mečevima. Partizan je u uvodnih deset minuta imao čak i dvocifrenu prednost, ali to nije bilo dovoljno ni da se na prvi odmor između četvrtina ode sa osetnjom razlikom. Malo po malo, Valensija se vratila u egal, a