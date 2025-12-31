Dom zdravlja Kragujevac: Izmenjen režim rada tokom novogodišnjih i božićnih praznika

iKragujevac pre 42 minuta
Dom zdravlja Kragujevac: Izmenjen režim rada tokom novogodišnjih i božićnih praznika

Dom zdravlja Kragujevac obavestio je građane da će, u skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji, neradni dani biti četvrtak i petak, 1. i 2. januar 2026. godine, kao i utorak i sreda, 6. i 7. januar 2026. godine.

Tokom praznika zdravstvena zaštita biće obezbeđena kroz rad dežurnih službi i objekata Doma zdravlja, kako bi građani i u tim danima mogli da ostvare neophodnu medicinsku pomoć. Služba opšte medicine dežuraće u Zdravstvenoj stanici broj 4, u Ulici Svetozara Markovića, koja će raditi neprekidno, od 00 do 24 časa. Zdravstvena ambulanta u Stragarima radiće u ambulanti od 7 do 12 časova, dok će terenski rad biti organizovan od 12 do 14 časova. Zdravstvena zaštita
Otvori na ikragujevac.com

Povezane vesti »

Radno vreme Lidl prodavnica tokom praznika

Radno vreme Lidl prodavnica tokom praznika

Danas pre 33 minuta
Radno vreme i dežurstva AMBULANTI u Zrenjaninu za vreme novogodišnjeg i božićnog praznika Dežurstva AMBULANTI

Radno vreme i dežurstva AMBULANTI u Zrenjaninu za vreme novogodišnjeg i božićnog praznika Dežurstva AMBULANTI

Volim Zrenjanin pre 37 minuta
JKP “Čistoća i zelenilo”: Izmenjen raspored iznošenja komunalnog otpada tokom praznika u Zrenjaninu JKP "Čistoća i zelenilo"…

JKP “Čistoća i zelenilo”: Izmenjen raspored iznošenja komunalnog otpada tokom praznika u Zrenjaninu JKP "Čistoća i zelenilo"

Volim Zrenjanin pre 1 sat
Kragujevac: Radno vreme ambulanti i apoteka 1. i 2. januara

Kragujevac: Radno vreme ambulanti i apoteka 1. i 2. januara

Pressek pre 1 sat
RADNO VREME za novogodišnje i božićne praznike - Šta je i kada zatvoreno, gde su dežurstva

RADNO VREME za novogodišnje i božićne praznike - Šta je i kada zatvoreno, gde su dežurstva

InfoKG pre 3 sata
Tokom praznika dežurstvo u Domu zdravlja Niš i danju i noću, 24 sata rade i dve apoteke

Tokom praznika dežurstvo u Domu zdravlja Niš i danju i noću, 24 sata rade i dve apoteke

Južne vesti pre 2 sata
Dežurstva zdravstvenih ustanova u Zrenjaninu za vreme praznika

Dežurstva zdravstvenih ustanova u Zrenjaninu za vreme praznika

Zrenjaninski pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Kragujevacdom zdravlja

Vojvodina, najnovije vesti »

Ko izvodi radove na stanici koja će Novosađanima služiti kao alternativa za glavnu železničku

Ko izvodi radove na stanici koja će Novosađanima služiti kao alternativa za glavnu železničku

N1 Info pre 12 minuta
Karneval, muzika i osmesi: Mališani u Novom Sadu uz povorku dočekali Dečiju Novu godinu (foto)

Karneval, muzika i osmesi: Mališani u Novom Sadu uz povorku dočekali Dečiju Novu godinu (foto)

Blic pre 2 minuta
Doček u minusu, početak godine u plusu – kakvo vreme nas očekuje u novogodišnjoj noći i prvim danima 2026.

Doček u minusu, početak godine u plusu – kakvo vreme nas očekuje u novogodišnjoj noći i prvim danima 2026.

Euronews pre 3 minuta
Dve firme dobile posao uređenja novog železničkog stajališta u Novom Sadu

Dve firme dobile posao uređenja novog železničkog stajališta u Novom Sadu

Danas pre 48 minuta
Transrodne Latinoamerikanke protiv tabua: 'Zamišljam kako stojim u haljini pred sveštenikom'

Transrodne Latinoamerikanke protiv tabua: 'Zamišljam kako stojim u haljini pred sveštenikom'

BBC News pre 43 minuta