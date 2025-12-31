Dom zdravlja Kragujevac: Izmenjen režim rada tokom novogodišnjih i božićnih praznika

Dom zdravlja Kragujevac obavestio je građane da će, u skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji, neradni dani biti četvrtak i petak, 1. i 2. januar 2026. godine, kao i utorak i sreda, 6. i 7. januar 2026. godine.

Tokom praznika zdravstvena zaštita biće obezbeđena kroz rad dežurnih službi i objekata Doma zdravlja, kako bi građani i u tim danima mogli da ostvare neophodnu medicinsku pomoć. Služba opšte medicine dežuraće u Zdravstvenoj stanici broj 4, u Ulici Svetozara Markovića, koja će raditi neprekidno, od 00 do 24 časa. Zdravstvena ambulanta u Stragarima radiće u ambulanti od 7 do 12 časova, dok će terenski rad biti organizovan od 12 do 14 časova. Zdravstvena zaštita