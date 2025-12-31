RADNO VREME za novogodišnje i božićne praznike - Šta je i kada zatvoreno, gde su dežurstva

Povodom obeležavanja novogodišnjih i božićnih praznika, Zakonom o državnim i drugim praznicima neradni dani su 1, 2, i 7. januar, a preporuka Vlade je da i 6. januara, Badnji dan, bude neradni dan.

Zbog toga većina ustanova, institucija i firmi neće raditi, dok će u pojedinima biti organizovana dežurstva. Dom zdravlja Četvrtak i petak, 1. i 2. januar 2026. godine, kao i utorak i sreda, 6. i 7. januar, neradni su dani. Dežurni objekti Doma zdravlja su: Služba opšte medicine: - Zdravstvena stanica 4 radi od 00 do 24 časa - Zdravstvena ambulanta Stragari od 7 do 12 časova u ambulanti, a od 12 do 14 sati na terenu. Služba za zdravstvenu zaštitu školske dece u