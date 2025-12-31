JP Skijališta Srbije spremno dočekalo zimu: U Ski centru na Kopaoniku radi 9 ski-staza

JP Skijališta Srbije intenzivno rade na stvaranju optimalnih uslova za zimsku turističku sezonu. - U Ski centru Kopaonik trenutno je u funkciji devet ski staza: Krst, staza broj 3, Mašinac, Mali Karaman, staza 8a, Karaman greben, Malo jezero, Pančićev vrh, kao i poligon za početnike.

Skijašima i borderima su na raspolaganju i četiri ski puta, kao i osam instalacija - saopštilo je JP Skijališta Srbije. Prema njihovom saopštenju, a zahvaljujući povoljnim vremenskim uslovima, sistemi za veštačko osnežavanje su u punoj funkciji, pa se u narednom periodu očekuje puštanje u rad dodatnih ski staza i instalacija. Od četvrtka, 25. decembra, prestaje da važi popust od 30% na poludnevne i jednodnevne ski karte, a sve ski karte će se prodavati po redovnim