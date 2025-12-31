JP Skijališta Srbije spremno dočekalo zimu: U Ski centru na Kopaoniku radi 9 ski-staza

Kurir pre 5 sati
JP Skijališta Srbije spremno dočekalo zimu: U Ski centru na Kopaoniku radi 9 ski-staza

JP Skijališta Srbije intenzivno rade na stvaranju optimalnih uslova za zimsku turističku sezonu. - U Ski centru Kopaonik trenutno je u funkciji devet ski staza: Krst, staza broj 3, Mašinac, Mali Karaman, staza 8a, Karaman greben, Malo jezero, Pančićev vrh, kao i poligon za početnike.

Skijašima i borderima su na raspolaganju i četiri ski puta, kao i osam instalacija - saopštilo je JP Skijališta Srbije. Prema njihovom saopštenju, a zahvaljujući povoljnim vremenskim uslovima, sistemi za veštačko osnežavanje su u punoj funkciji, pa se u narednom periodu očekuje puštanje u rad dodatnih ski staza i instalacija. Od četvrtka, 25. decembra, prestaje da važi popust od 30% na poludnevne i jednodnevne ski karte, a sve ski karte će se prodavati po redovnim
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Počinje skijaška sezona na Staroj planini

Počinje skijaška sezona na Staroj planini

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Kopaonik

Ekonomija, najnovije vesti »

Kako je svet u 2025. postao Srbija

Kako je svet u 2025. postao Srbija

Velike priče pre 9 minuta
Srednji kurs dinara za evro 117,2820 dinara

Srednji kurs dinara za evro 117,2820 dinara

RTV pre 24 minuta
Dve prednosti i dva nedostatka slabljenja dolara: Evo šta to znači za građane, a šta za privredu SAD

Dve prednosti i dva nedostatka slabljenja dolara: Evo šta to znači za građane, a šta za privredu SAD

Blic pre 25 minuta
Počinje skijaška sezona na Staroj planini

Počinje skijaška sezona na Staroj planini

RTV pre 1 sat
Više od mašina – Partnerstvo koje čuva likvidnost srpskih gazdinstava

Više od mašina – Partnerstvo koje čuva likvidnost srpskih gazdinstava

Poljoprivreda.info pre 3 sata