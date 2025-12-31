Podignuta optužnica protiv bivšeg gradonačelnika Rijeke: Sumnjiči se da je sa tri osobe oštetio grad za 176.000 evra

Hrvatska Kancelarija za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala ( USKOK) podigla je danas optužnicu protiv bivšeg gradonačelnika Rijeke u više mandata Vojka Obersnela i još tri osobe zbog malverzacija sa zemljištem i nekretninama čime je grad oštećen za oko 176.000 evra.

U saopštenju nisu navedena imena optuženih, ali mediji navode da su uz Obersnela optuženi bivši vaterpolo rezentativac Samir Barać koji je imao građevinsku firmu, bivši načelnik gradske uprave za urbanizam i jedan veštak. Letos je pokrenuta istraga kupovine stanova koje je gradila Baraćeva firma, a Grad Rijeka preuzeo tokom gradonačelničkog mandata Obersnela. USKOK je naveo da su krivična dela počinjena od juna 2008. do kraja 2016, tokom drugog i trećeg mandata tog