Rusi pokazali oborene dronove, u svakom "6 kg eksploziva" za Putina Ovim su Ukrajinci navodno ciljali rezidenciju šefa Kremlja, tu je i mapa (foto, video)

Kurir pre 17 minuta  |  The Moscow Times/Preveo i
Rusi pokazali oborene dronove, u svakom "6 kg eksploziva" za Putina Ovim su Ukrajinci navodno ciljali rezidenciju šefa…

Rusko Ministarstvo odbrane danas je iznelo prvi detaljan izveštaj o navodnom napadu ukrajinskog drona na rezidenciju predsednika Vladimira Putina u Valdaju, navodeći da je više od polovine dronova uništeno stotinama kilometara od imanja.

Vlasti u Moskvi tvrde da je Ukrajina pokrenula veliku operaciju dronova usmerenu na Putinovu kuću u severozapadnoj Novgorodskoj oblasti između nedelje uveče i ponedeljka ujutru. Ukrajina je odbacila optužbe kao pokušaj da se ometaju pregovori koje posreduju SAD o okončanju rata. Moskou tajms navodi da su ruski navodi delovali neobično i po vremenu i po prezentaciji. Prve detalje napada nisu objavili Ministarstvo odbrane ili regionalne vlasti, koje obično
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Rusi napokon objavili dokaz FOTO/VIDEO

Rusi napokon objavili dokaz FOTO/VIDEO

B92 pre 23 minuta
Rusija pokazala delove drona korišćenog u napadu na Putinovu rezidenciju

Rusija pokazala delove drona korišćenog u napadu na Putinovu rezidenciju

Politika pre 23 minuta
Za Putina 6 kilograma eksploziva? Rusi objavili mapu napada na rezidenciju, evo kuda su išli dronovi

Za Putina 6 kilograma eksploziva? Rusi objavili mapu napada na rezidenciju, evo kuda su išli dronovi

Telegraf pre 22 minuta
Rusija pokazala dron korišćen u napadu Ukrajine na Putinovu rezidenciju

Rusija pokazala dron korišćen u napadu Ukrajine na Putinovu rezidenciju

RTV pre 28 minuta
Lukašenko: Kijevski napad na Putinovu rezidenciju — najekstremniji oblik državnog terorizma

Lukašenko: Kijevski napad na Putinovu rezidenciju — najekstremniji oblik državnog terorizma

Sputnik pre 48 minuta
Ovako su pokušali ubiju Putina: Snimak odbijanja napada ukrajinskog drona na rezidenciju ruskog predsednika (video/ mapa)

Ovako su pokušali ubiju Putina: Snimak odbijanja napada ukrajinskog drona na rezidenciju ruskog predsednika (video/ mapa)

Pravda pre 1 sat
Odgovor Moskve biće žestok?

Odgovor Moskve biće žestok?

B92 pre 53 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinMoskvaUkrajinaRusijakremljdronovi

Svet, najnovije vesti »

CIK: Osmog februara ponavljanje predsedničkih izbora u RS u 17 izbornih jedinica

CIK: Osmog februara ponavljanje predsedničkih izbora u RS u 17 izbornih jedinica

RTS pre 23 minuta
Odgovor Trampu: Dve afričke države najavile zabranu ulaska za Amerikance

Odgovor Trampu: Dve afričke države najavile zabranu ulaska za Amerikance

Nova pre 18 minuta
Putin čestitao građanima Rusije Novu godinu

Putin čestitao građanima Rusije Novu godinu

Sputnik pre 7 minuta
"Šest kilograma eksploziva za Putina" Ovo je oružje kojim su Ukrajinci navodno udarili na "carevu" omiljenu kuću: "Pogledajte…

"Šest kilograma eksploziva za Putina" Ovo je oružje kojim su Ukrajinci navodno udarili na "carevu" omiljenu kuću: "Pogledajte te tragove" (foto, video)

Blic pre 23 minuta
Odgovor Vašingtonu: Zabranjen ulazak Amerikancima

Odgovor Vašingtonu: Zabranjen ulazak Amerikancima

Vesti online pre 17 minuta