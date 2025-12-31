Užičke teta Mrazice ove godine ispunile 95 želja! Obradovale mališane iz socijalno ugroženih porodica! Pogledajte osmehe na njihovim licima (foto)

Užičke Teta Mrazice su i ove godine ispunile želje mališana korisnika socijalne pomoći.

Sve liste želja su ispunjene, a paketići su podeljeni u Gradskom kulturnom centru u Užicu. Ana Gordić Radojčić, inicijatorka ove lepe akcije, kaže da već 6 godina ispunjavaju želje dece koja su korisnici Centra za socijalni rad. - Tu su deca koja se nalaze u hraniteljskim porodicima, deca bez roditeljskog staranja i iz socijalno ugroženih porodica. Ove godine na spisku imamo 95 želja. Sva deca pod nadimcima krajem novembra i početkom decembra ispišu svoje želje,