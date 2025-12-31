Dnevni horoskop za 31. decembar 2025: Saznajte kako će svaki znak zodijaka dočekati Novu godinu

Mondo pre 2 sata  |  Tamara Veličković
Dnevni horoskop za 31. decembar 2025: Saznajte kako će svaki znak zodijaka dočekati Novu godinu

Dnevni horoskop za 31. decembar 2025. godine, evo šta vam zvezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje! Dnevni horoskop za 31. decembar 2025. godine kaže da vas danas vas pokreće snažna energija i želja da sve završite pred ulazak u Novu godinu.

U pripremama ste brzi i direktni, ali ostavite prostor i za opuštanje. U ljubavi pomaže malo više fleksibilnosti. Uveče izaberite kretanje i dobro društvo, ali usporite s kofeinom i žurbom. Ovaj dan vam protiče u znaku mira, raskošne trpeze i dobrog raspoloženja. Prijaju vam praznične pripreme koje stvaraju osećaj sigurnosti i topline. U ljubavi je sve kako bi trebalo da bude, bliskost sa partnerom raste. Slobodni u išćekivanju dočeka, da li će upoznati onu "pravu"
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Dnevni horoskop: Ovnu je energija na najvišem nivou, Blizancima potreban odmor, Škorpija zna recept za dobro raspoloženje

Dnevni horoskop: Ovnu je energija na najvišem nivou, Blizancima potreban odmor, Škorpija zna recept za dobro raspoloženje

Dnevnik pre 16 minuta
Dnevni horoskop za 31. decembar: Ovnovi donose odluku koju su dugo odlagali, Vage se mire sa starim ljubavima, a Device...

Dnevni horoskop za 31. decembar: Ovnovi donose odluku koju su dugo odlagali, Vage se mire sa starim ljubavima, a Device...

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Nova godinaHoroskop

Zabava, najnovije vesti »

Zamena kuća kao nova opcija za smeštaj na putovanjima

Zamena kuća kao nova opcija za smeštaj na putovanjima

Forbes pre 17 minuta
Forbes lista 25 najplaćenijih svetskih muzičkih zvezda: Zajedno zaradili gotovo dve milijarde dolara u 2025 Tejlor Svift

Forbes lista 25 najplaćenijih svetskih muzičkih zvezda: Zajedno zaradili gotovo dve milijarde dolara u 2025 Tejlor Svift

Forbes pre 17 minuta
Istakla pozamašan dekolte Pevačica je imala 95 kilograma, pa za par meseci izgubila čak 35: Evo kako joj je to pošlo za rukom…

Istakla pozamašan dekolte Pevačica je imala 95 kilograma, pa za par meseci izgubila čak 35: Evo kako joj je to pošlo za rukom, sad puca od samopouzdanja (foto)

Blic pre 1 minut
Pripila se uz dečka i drži ga za ruku ćerka Goce Tržan objavila romantičan momenat sa fudbalerom: Ovako su se provodili na…

Pripila se uz dečka i drži ga za ruku ćerka Goce Tržan objavila romantičan momenat sa fudbalerom: Ovako su se provodili na koncertu

Blic pre 11 minuta
Dnevni horoskop: Ovnu je energija na najvišem nivou, Blizancima potreban odmor, Škorpija zna recept za dobro raspoloženje

Dnevni horoskop: Ovnu je energija na najvišem nivou, Blizancima potreban odmor, Škorpija zna recept za dobro raspoloženje

Dnevnik pre 16 minuta