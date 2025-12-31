„Uskoro ćemo vam reći šta pobeda znači“: Studenti planiraju 17. januara skup u Novom Sadu

Poslednjeg dana godine, novosadski studenti u blokadi pozvali su na veliki skup, koji u tom gradu planiraju da organizuju 17. januara.

U objavi na društvenim mrežama studenti su nagovestili da će na tom protestu "otkriti šta za njih znači pobeda". "28. decembra smo raspisali pobedu, a uskoro ćemo vam reći šta pobeda znači. 17. januar Novi Sad", stoji u objavi studenata na Iksu. 28. decembra smo raspisali pobedu, a uskoro ćemo vam reći šta pobeda znači. 17. januar Novi Sad 📍 Podsećamo, u nedelju, 28. decembra, studenti su organizovali akciju "Raspiši pobedu", u kojoj su skupljali potpise građana