"Uskoro ćemo vam reći šta pobeda znači": Studenti planiraju 17. januara skup u Novom Sadu

N1 Info pre 1 sat  |  N1 Beograd
"Uskoro ćemo vam reći šta pobeda znači": Studenti planiraju 17. januara skup u Novom Sadu

Poslednjeg dana godine, novosadski studenti u blokadi pozvali su na veliki skup, koji u tom gradu planiraju da organizuju 17. januara.

U objavi na društvenim mrežama studenti su nagovestili da će na tom protestu "otkriti šta za njih znači pobeda". "28. decembra smo raspisali pobedu, a uskoro ćemo vam reći šta pobeda znači. 17. januar Novi Sad", stoji u objavi studenata na Iksu. 28. decembra smo raspisali pobedu, a uskoro ćemo vam reći šta pobeda znači. 17. januar Novi Sad 📍 Podsećamo, u nedelju, 28. decembra, studenti su organizovali akciju "Raspiši pobedu", u kojoj su skupljali potpise građana
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

„Uskoro ćemo vam reći šta pobeda znači“: Studenti planiraju 17. januara skup u Novom Sadu

„Uskoro ćemo vam reći šta pobeda znači“: Studenti planiraju 17. januara skup u Novom Sadu

Nova pre 1 sat
Studenti objavili koliko je potpisa stiglo iz dijaspore

Studenti objavili koliko je potpisa stiglo iz dijaspore

Nova pre 2 sata
Studenti u blokadi: Iz dijaspore više od 20.000 potpisa za akciju "Raspiši pobedu"

Studenti u blokadi: Iz dijaspore više od 20.000 potpisa za akciju "Raspiši pobedu"

Radio 021 pre 2 sata
Studenti objavili koliko su potpisa dobili iz dijaspore

Studenti objavili koliko su potpisa dobili iz dijaspore

N1 Info pre 2 sata
Studenti najavili skup u Novom Sadu 17. januara: "Raspisali smo pobedu, uskoro ćemo reći šta ona znači"

Studenti najavili skup u Novom Sadu 17. januara: "Raspisali smo pobedu, uskoro ćemo reći šta ona znači"

Radio 021 pre 2 sata
Zajedno smo nesalomivi: Studenti objavili koliko su potpisa prikupili u dijaspori

Zajedno smo nesalomivi: Studenti objavili koliko su potpisa prikupili u dijaspori

Vreme pre 2 sata
Studenti objavili koliko su potpisa dobili iz dijaspore

Studenti objavili koliko su potpisa dobili iz dijaspore

Nedeljnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sad

Društvo, najnovije vesti »

MUP: U udesima za Novu godinu u proseku dve osobe izgube život, poštujte propise

MUP: U udesima za Novu godinu u proseku dve osobe izgube život, poštujte propise

Danas pre 6 minuta
Pao sneg u ovom gradu! Hitno se oglasio se RHMZ: Zima steže u novogodišnjoj noći, ledeni vazduh ulazi u kosti, temperatura…

Pao sneg u ovom gradu! Hitno se oglasio se RHMZ: Zima steže u novogodišnjoj noći, ledeni vazduh ulazi u kosti, temperatura pala u debeli minus (foto)

Blic pre 11 minuta
Uskoro počinje sa radom platforma Sajber straža za prijavu internet prevara

Uskoro počinje sa radom platforma Sajber straža za prijavu internet prevara

Danas pre 31 minuta
Vučević povodom odluke OFAK: "Srbija celom svetu pokazala jačinu"

Vučević povodom odluke OFAK: "Srbija celom svetu pokazala jačinu"

Blic pre 26 minuta
Studenti najavili novi protest 17. januara: „Raspisali smo pobedu, pokazaćemo vam šta ona znači“

Studenti najavili novi protest 17. januara: „Raspisali smo pobedu, pokazaćemo vam šta ona znači“

Danas pre 1 sat