Hladno i oblačno vreme u Srbiji na poslednji dan 2025. godine sa slabim snegom na planinama i niskim temperaturama na jugoistoku

31. decembar donosi osetno hladnije vreme sa mrazom i slabim snežnim padavinama, naročito na planinama i u Vojvodini, uz jak vetar i temperature ispod nule, sa najnižim temperaturama na jugoistoku.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavljuje oblačno i osetno hladnije vreme u Srbiji 31. decembra, sa slabim snegom na planinama i u Vojvodini, dok će na severu pre podne biti pretežno sunčano. Temperatura će se kretati od -10 do +2 stepena, uz jak zapadni i severozapadni vetar sredinom dana. Danas RTS Newsmax Balkans

U novogodišnjoj noći očekuje se oblačno vreme sa slabim i umerenim mrazom, ponegde uz provejavanje slabog snega, naročito u Vojvodini i na jugu zemlje gde temperature mogu pasti do -7 stepeni. Lokalno će biti ledenih dana, naročito na planinama i jugu Srbije. Mondo Glas Zapadne Srbije Telegraf

U Beogradu će jutro biti hladno i pretežno sunčano, dok se tokom dana očekuje povećanje oblačnosti. Vetar će biti slab do jak, što dodatno pojačava osećaj hladnoće. Vesti online NIN Serbian News Media

Za 1. januar RHMZ predviđa umereno do potpuno oblačno vreme ujutru i pre podne u Banatu i na istoku Srbije sa slabim provejavanjem snega, dok se od sredine dana očekuje razvedravanje i pretežno sunčano vreme u Beogradu. Temperatura će varirati od -8 do 10 stepeni uz slab i umeren južni i jugozapadni vetar. Telegraf Serbian News Media

Prvi dan 2026. godine u Novom Sadu biće vedriji i topliji sa minimalnom temperaturom od -3 i maksimalnom do 7 stepeni, uz slab i umeren južni i jugozapadni vetar. U narednim danima očekuju se promene sa padavinama i nižim temperaturama. Radio 021

Novogodišnja noć u Srbiji biće ledena sa temperaturama u minusu u svim predelima, najhladnije na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje, što ukazuje na izražene temperaturne oscilacije. Telegraf

Kopaonik je ujutru 31. decembra bio najhladnija destinacija u Srbiji sa temperaturom od -15 stepeni, dok su na jugoistoku zemlje na planinama Besna Kobila, Stara planina, Kukavica i Vlasina zabeležene temperature od -8 do -12 stepeni. Jug press

