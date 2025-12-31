Nove cene goriva u Srbiji niže za dinar do 9. januara 2026

Naslovi.ai pre 3 minuta

Cene evrodizela i benzina u Srbiji smanjene su za dinar, uz redovno objavljivanje cena i geopolitičke rizike na tržištu nafte.

Cene goriva u Srbiji biće niže za dinar do 9. januara 2026. Maksimalna cena evrodizela iznosiće 193 dinara po litru, a benzina 176 dinara. Ove promene su rezultat uredbe Vlade Srbije o ograničenju cena goriva, koja je produžena na još šest meseci. Saopštenje je potvrdilo i Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine Srbije, koje objavljuje nove cene svakog petka.

Na svetskom tržištu, cene nafte su pale nakon prethodnog skoka zbog povećanih geopolitičkih rizika, posebno u vezi sa situacijom u Ukrajini i izjavama ruskog ministra spoljnih poslova. Cena Brent nafte je oko 61,5 dolara po barelu, dok je WTI nafta oko 58,1 dolar. Gorivo u Srbiji pojeftinilo je drugi put za redom uprkos sankcijama koje trpi NIS i obustavom rada Rafinerije u Pančevu.