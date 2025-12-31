Nove cene goriva u Srbiji niže za dinar do 9. januara 2026

Naslovi.ai pre 3 minuta
Nove cene goriva u Srbiji niže za dinar do 9. januara 2026

Cene evrodizela i benzina u Srbiji smanjene su za dinar, uz redovno objavljivanje cena i geopolitičke rizike na tržištu nafte.

Cene goriva u Srbiji biće niže za dinar do 9. januara 2026. Maksimalna cena evrodizela iznosiće 193 dinara po litru, a benzina 176 dinara. Ove promene su rezultat uredbe Vlade Srbije o ograničenju cena goriva, koja je produžena na još šest meseci. Saopštenje je potvrdilo i Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine Srbije, koje objavljuje nove cene svakog petka. N1 Info B92 Danas Radio 021 Dnevnik Nova NIN Newsmax Balkans Ekapija Euronews RTV Novi Pazar

Na svetskom tržištu, cene nafte su pale nakon prethodnog skoka zbog povećanih geopolitičkih rizika, posebno u vezi sa situacijom u Ukrajini i izjavama ruskog ministra spoljnih poslova. Cena Brent nafte je oko 61,5 dolara po barelu, dok je WTI nafta oko 58,1 dolar. Gorivo u Srbiji pojeftinilo je drugi put za redom uprkos sankcijama koje trpi NIS i obustavom rada Rafinerije u Pančevu. Blic Kamatica Mondo

