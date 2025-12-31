"Batut" upozorava i savetuje za praznike: Budite umereni u ishrani, posledice preterivanja mogu da budu opasne

Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" preporučuje umerenost u ishrani tokom praznika, ukazujući na moguće posledice preterivanja u hrani i piću, posebno kod osoba sa hroničnim zdravstvenim problemima.

Institut je naveo da preterivanje u hrani i piću ima svoju cenu, te da unos velike količine namirnica koje se inače sporo vare – poput mesa i mesnih prerađevina, pržene ili pohovane hrane, masnih salata, slatkiša i raznih napitaka, dovodi do toga da varenje traje duže i da bude manje efikasno. "Kada unosimo previše hrane, pankreas luči dodatni insulin, što može dovesti do naglog pada nivoa šećera u krvi", naveo je Batut, dodajući da se tada javljaju umor,