Meštani Botuna blokirali kružni tok pa otišli do Aerodroma: Spajić odbio da priča s njima, najavljena nova okupljanja

Newsmax Balkans pre 3 sata
Meštani Botuna blokirali kružni tok pa otišli do Aerodroma: Spajić odbio da priča s njima, najavljena nova okupljanja

Građani su blokirali kružni tok koji vodi ka Aerodromu Podgorica, dok je Služba komunalne policije i inspekcije Opštine Zeta kamionima blokirala most na Cijevni.

Kako javla reporterka Newsmax Balkans grupa građana predvođena Kneževićem i Asanovićem krenula je u šetnju gde su pokušali da stupe u kontakt sa Spajićem koji se nalazio na aerodromu ne bi li se dogovorili kako da se reši pitanje za izgradnju postrojenja za prečiščavanje otpadnih voda u Botunu za koji je postavljena mehanizacija i zvanične table. Spajić nije hteo da razgovara sa građanima i uputio ih je na kabinet premijera Vlade. Građani su odlučili da se raziđu i
