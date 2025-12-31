U Prištini podignuta još jedna optužnica za ratne zločine protiv albanskih zatvorenika

NIN pre 8 sati  |  Beta
U Prištini podignuta još jedna optužnica za ratne zločine protiv albanskih zatvorenika

Specijalno tužilaštvo u Prištini podiglo je danas optužnicu protiv B.

T, bivšeg čuvara zatvora zbog, kako se navodi, počinjenog krivičnog dela "ratni zločini protiv civilnog stanovništva", odnosno maltretiranja zatvorenika albanske nacionalnosti. "Prema optužnici, B. T. je u svojstvu čuvara zatvora u Prištini i paralelnog zatvora u Lipljanu, u saučesništvu s drugim čuvarima, tokom perioda 1998-1999, postupajući s umišljajem, kršio pravila međunarodnog prava tokom oružanog sukoba", saopšteno je iz tužilaštva, prenosi RTS. Prema
Ključne reči

RTSTužilaštvoPrištinaratni zločin

