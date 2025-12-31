U „mercedesu“ pronađeno 28 paketa kokaina: Uhapšena dvojica Albanaca na administrativnom prelazu Merdare

Nova pre 17 minuta  |  Autor: Nova.rs
U „mercedesu“ pronađeno 28 paketa kokaina: Uhapšena dvojica Albanaca na administrativnom prelazu Merdare
Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je zajedničkim radom pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u Prokuplju i Uprave carina, na Zajedničkoj tački prelaska Merdare, zaplenjeno više od 30 kilograma materije za koju se sumnja da je kokain i da su uhapšena dvojica albanskih državljana zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. „Pripadnici
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Carinici na Merdaru zaplenili skoro 31 kilogram kokaina u kombiju, uhapšena dva Albanca

Carinici na Merdaru zaplenili skoro 31 kilogram kokaina u kombiju, uhapšena dva Albanca

N1 Info pre 17 minuta
Zaplenjeno više od 30 kilograma kokaina na prelazu Merdare, uhapšena dvojica Albanaca

Zaplenjeno više od 30 kilograma kokaina na prelazu Merdare, uhapšena dvojica Albanaca

Jugmedia pre 17 minuta
Na prelazu Merdare uhapšena dvojica Albanaca sa 30 kilograma kokaina

Na prelazu Merdare uhapšena dvojica Albanaca sa 30 kilograma kokaina

RTV pre 47 minuta
Dačić: Uhapšena dvojica Albanaca zbog 30 kilograma kokaina

Dačić: Uhapšena dvojica Albanaca zbog 30 kilograma kokaina

Euronews pre 32 minuta
FOTO, VIDEO: Sprečen pokušaj šverca 30 kilograma kokaina, uhapšena dvojica

FOTO, VIDEO: Sprečen pokušaj šverca 30 kilograma kokaina, uhapšena dvojica

Radio 021 pre 22 minuta
(Foto, video) Velika zaplena, uhapšena dvojica Albanaca: Više od 30 kilograma kokaina nađeno na Merdaru

(Foto, video) Velika zaplena, uhapšena dvojica Albanaca: Više od 30 kilograma kokaina nađeno na Merdaru

Dnevnik pre 37 minuta
Ministar Dačić otkrio nove detalje o velikoj zapleni kokaina na Merdaru! Pogledajte kako je izlegao pretres mercedesa…

Ministar Dačić otkrio nove detalje o velikoj zapleni kokaina na Merdaru! Pogledajte kako je izlegao pretres mercedesa albanskih tablica! (video)

Kurir pre 22 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Ivica DačićKokainMinistar unutrašnjih poslovaMinistarstvo unutrašnjih poslovaProkuplje

Hronika, najnovije vesti »

Carinici na Merdaru zaplenili skoro 31 kilogram kokaina u kombiju, uhapšena dva Albanca

Carinici na Merdaru zaplenili skoro 31 kilogram kokaina u kombiju, uhapšena dva Albanca

N1 Info pre 17 minuta
Zaplenjeno više od 30 kilograma kokaina na prelazu Merdare, uhapšena dvojica Albanaca

Zaplenjeno više od 30 kilograma kokaina na prelazu Merdare, uhapšena dvojica Albanaca

Jugmedia pre 17 minuta
MUP: Srbija u 2025. zaplenila više od šest tona droge

MUP: Srbija u 2025. zaplenila više od šest tona droge

Beta pre 27 minuta
Teška saobraćajna nesreća na putu Kragujevac – Topola

Teška saobraćajna nesreća na putu Kragujevac – Topola

Glas Šumadije pre 52 minuta
Na prelazu Merdare uhapšena dvojica Albanaca sa 30 kilograma kokaina

Na prelazu Merdare uhapšena dvojica Albanaca sa 30 kilograma kokaina

RTV pre 47 minuta