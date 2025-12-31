Ražnatović: Jokić svestan da je moglo da bude mnogo gore, nadam se da će Topić zaigrati ove sezone

Politika pre 2 sata
Ražnatović: Jokić svestan da je moglo da bude mnogo gore, nadam se da će Topić zaigrati ove sezone

Ražnatović donosi dobre vesti kada je u pitanju Nikola Topić

Na poluvremenu meča između Valensije i Partizana za TV Arena sport govorio je uticajni menadžer Miško Ražnatović: O Nikoli Jokiću i povredi: - Razmenili smo nekoliko poruka. Dobro je jer nije u pitanju ta najgora povreda kolena. Nisu ligamenti nego hiperekstenzija i očekuje se da će relativno brzo igrati, za tri ili četiri nedelje. To se ipak nikad ne zna. Raspoložen je i on je svestan da je moglo da bude mnogo gore. Ražnatović donosi i dobre vesti kada je u
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Jokić bi mogao da ostane bez šanse za MVP nagradu

Jokić bi mogao da ostane bez šanse za MVP nagradu

B92 pre 1 sat
Oglasio se Ražnatović: Otkrio detalje o Jokićevoj povredi i kako se Somborac oseća

Oglasio se Ražnatović: Otkrio detalje o Jokićevoj povredi i kako se Somborac oseća

Dnevnik pre 3 sata
NBA liga menja pravila zbog Jokića? Zvezda NBA lige podigla glas zbog Nikole!

NBA liga menja pravila zbog Jokića? Zvezda NBA lige podigla glas zbog Nikole!

Večernje novosti pre 3 sata
Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Toronto - Denver u novogodišnjoj noći bez Nikole Jokića

Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Toronto - Denver u novogodišnjoj noći bez Nikole Jokića

Telegraf pre 3 sata
Čuveni prvi pik sa drafta udario na NBA zbog Jokića, traži da bude promenjeno pravilo

Čuveni prvi pik sa drafta udario na NBA zbog Jokića, traži da bude promenjeno pravilo

Nova pre 4 sati
NBA menja istorijsko pravilo zbog Jokića? Bivši as pozvao najjaču ligu sveta: “Molim te…”

NBA menja istorijsko pravilo zbog Jokića? Bivši as pozvao najjaču ligu sveta: “Molim te…”

Telegraf pre 4 sati
Miško Ražnatović potvrdio stanje Nikole Jokića: Oglasio se čuveni menadžer!

Miško Ražnatović potvrdio stanje Nikole Jokića: Oglasio se čuveni menadžer!

Hot sport pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

PartizanValensijaMiško RažnatovićNikola Topić

Sport, najnovije vesti »

Šta povreda Nikole Jokića znači za Denver Nagetse i njihove šanse za plej-of?

Šta povreda Nikole Jokića znači za Denver Nagetse i njihove šanse za plej-of?

Danas pre 2 sata
Srećna Nova 2026. godina!

Srećna Nova 2026. godina!

Nova pre 1 minut
FIFA surova prema Brazilcima - stroga kazna za Botafogo

FIFA surova prema Brazilcima - stroga kazna za Botafogo

B92 pre 2 minuta
Sezona koja ne prašta: Ispit zrelosti na „Čairu“ za mlade fudbalere Radničkog!

Sezona koja ne prašta: Ispit zrelosti na „Čairu“ za mlade fudbalere Radničkog!

Hot sport pre 56 minuta
Francuz poželeo Novaku grend slem – ali tvrdi: „Šanse su male“

Francuz poželeo Novaku grend slem – ali tvrdi: „Šanse su male“

Sputnik pre 31 minuta