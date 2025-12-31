Zbog lošeg vremena u Turskoj otkazani letovi i obustavljena nastava u više pokrajina

Turske vlasti apelovale su na građane da budu oprezni zbog poledice i snežnih nanosa i da, ukoliko nije neophodno, izbegavaju putovanja

ANKARA – Zbog nepovoljnih vremenskih uslova, uključujući obilne snežne padavine, poledicu i niske temperature, u Turskoj su danas otkazani brojni letovi, dok je nastava obustavljena u više pokrajina, saopštile su nadležne institucije. Portparol kompanije „Turkish Airlines” Jahja Ustun izjavio je da je za 31. decembr otkazan 61 let uglavnom ka istočnim i centralnim delovima zemlje, ističući da je bezbednost putnika prioritet, prenosi Anadolija Zbog lošeg vremena,