Bocan-Harčenko: Nacionalizacija NIS-a bi bila suprotna sporazumu Srbije i Rusije

Radio 021 pre 1 sat
Moguća nacionalizacija Naftne industrije Srbije pod sankcijama SAD bila bi suprotna međuvladinom sporazumu između Rusije i Srbije o energetskoj saradnji.

To je izjavio ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko u intervjuu za agenciju RIA Novosti. "Ruski predsednik je ovo izjavio tokom direktne linije, odgovarajući na pitanje o toj temi. Rekao je da postoji sporazum iz 2008. godine o saradnji između Rusije i Srbije u naftno-gasnom sektoru i da se i mi moramo pridržavati tog sporazuma. I to je važno", rekao je Bocan-Harčenko. Kako je dodao, "teško da je moguće naprosto impulsivno odmah sprovesti
