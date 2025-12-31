Radari i patrole, upozorenje na poledicu i pojačana kontrola: Šta se dešava u saobraćaju u Novom Sadu

Radio 021 pre 34 minuta  |  021.rs
Radari i patrole, upozorenje na poledicu i pojačana kontrola: Šta se dešava u saobraćaju u Novom Sadu

Pratite saobraćaj u Novom Sadu ove srede, 31. decembra, na 021.rs - od gužvi i radova do radara i patrola.

Gužve, zastoje i radare možete prijaviti na 0600 100 200. Informacije o saobraćaju slušajte i na Radiju 021, na 92,2 MHz ili na radio021.rs. Pridržavajte se ograničenja i poštujte saobraćajna pravila. 08.10 - Policija je najavila pojačanu kontrolu saobraćaja tokom praznika, a svi nadležni su apelovali na vozače da voze pažljivo, poštuju propise i nikako da za volan ne sedaju pijani i/ili dogirani. 08.05 - Patrola kod Minakve 08.00 - Patrola u Narodnog fronta, iz
AMSS upozorio na opasnost od poledice

AMSS upozorio na opasnost od poledice

AMSS upozorio na opasnost od poledice

Upozorenje za vozače: Opasnost od poledice na kolovozu

Dobre vesti za vozače Nema gužvi na granicama, svi putevi prohodni pojačan saobraćaj očekuju se večeras

Bez zadržavanja na graničnim prelazima, svi prilazi turističkim mestima su prohodni

Novi SadNova godina

Radnici kao vlasnici preduzeća – moguće je

Naslovne strane za sredu, 31. decembar 2025. godine

AMSS upozorio na opasnost od poledice

Rekordno nizak nivo državne valute: Protesti i štrajkovi širom Irana

Radari i patrole, upozorenje na poledicu i pojačana kontrola: Šta se dešava u saobraćaju u Novom Sadu

