Zborovi organizuju doček Nove godine na Trgu slobode: "16 minuta ćutanja, 14 meseci, nula odgovornih"

Zborovi organizuju doček Nove godine na Trgu slobode: "16 minuta ćutanja, 14 meseci, nula odgovornih"

Zborovi građana Novog Sada pozvali su da doček 2026. godine na Trgu slobode.

Kako su naveli, pozivaju građane da novu godinu dočekaju odavanjem 16-minutne pošte poginulima u padu nadstrešnice Železničke stanice 1. novembra 2024. godine. "Danas ne slavimo. Danas svedočimo. Dok se odgovorni spremaju za vatromet, mi se spremamo za istinu", navode Zborovi. Pozivaju građane da 2026. godinu isprate "dostojanstveno i u tišini". "16 minuta ćutnaja. 14 meseci. Nula odgovornih", dodaju oni. Onima koji dolaze poručili su i da ne nose transparente, kao
