Svet dočekuje Novu godinu – Kiribati prvi zakoračili u 2026, vatrometi u Sidneju, Tokiju i Pekingu

Širom sveta dočekuje se Nova godina. Prvi su u 2026. zakoračili stanovnici pacifičke države Kiribati, a poslednji će Novu godinu dočekati stanovnici Američke Samoe, Havaja i ostrva Hauland.

18:02 Vijetnam, Tajland i Kambodža ušle u 2026. Više azijskih zemalja dočekalo je danas u 18 časova po srednjeevropskom vremenu Novu 2026. godinu, uključujući Vijetnam, Tajland, Kambodžu, kao i zapadne delove Indonezije. pic.twitter.com/9GqGCgfwUI Año Nuevo en Taiwán, se celebró en Taipéi el 2026 con show en el edifico icónico de la ciudad 🇹🇼— SOLO DE IDA✈️ (@solodeida) December 31, 2025 17:00 Dočeci u Kini, Maleziji, Singapuru, na Filipinima Nova 2026. godinu