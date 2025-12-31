Priština: podignuta optužnica protiv B.T. zbog navodnog ratnog zločina

PRIŠTIN - Tužilaštvo privremenih institucija u Prištini podiglo je optužnicu protiv B.T. pod sumnjom da je navodno počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva tokom sukoba u AP Kosovo i Metohija.

Prema optužnici, B.T. je u svojstvu čuvara zatvora u Prištini i paralelnog zatvora u Lipljanu, u saučesništvu sa drugim čuvarima, tokom perioda 1998-1999, postupajuci sa umišljajem, kršio pravila međunarodnog prava tokom sukoba na KiM. Tužilaštvo tvrdi da postoji osnovana sumnja da su sistematski zlostavljali albanske zatvorenike, mučeći ih na nehuman način raznim sredstvima, kao što su gumene palice, metalne šipke, udarci nogama, nanoseci im telesne povrede i