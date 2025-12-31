Uhapšen osumnjičeni za saobraćaknu nesreću u Velikoj Moštanici

BEOGRAD - Po nalogu dežurnog javnog tužiloca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšen je N.T. (66) zbog sumnje da je pijan oko 18.50 časova u Velikoj Moštanici svojim vozilom marke "Volvo" usmrtio jednu žensku osobu - pešaka, a drugoj ženskoj osobi naneo povrede, potvrđeno je večeras za Tanjug u tom tužilaštvu.

Život je izgubila žena od oko 45 godina, dok se drugoj iste starosti ukazuje lekarska pomoć. Dežurni tužilac izašao je na uviđaj povodom ove teške saobraćajne nesreće, a prema prvim informacijama, N.T. (66) je upravljajući "Volvoom, u stanju alkoholosanosti od 1,19 promila alkohola u krvi, krećući se ulicom Prvog maja, naleteo na za sada NN žeska lica. U tom delu naselja saobraćaj je trenutno obustavljen.