Bocan-Harčenko: „Nacionalizacija NIS-a bila bi u suprotnosti sa sporazumom Rusije i Srbije“

Moguća nacionalizacija Naftne industrije Srbije (NIS) pod sankcijama SAD bila bi u suprotnosti sa međuvladinim sporazumom Rusije i Srbije o energetskoj saradnji, izjavio je ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Bocan-Harčenko.

On je u intervjuu za RIA Novosti rekao da je ruski predsednik Vladimir Putin izjavio da postoji sporazum iz 2008. godine o saradnji Rusije i Srbije u naftno-gasnom sektoru. „I mi se moramo pridržavati tog sporazuma. I to je važno“, rekao je Bocan-Harčenko. On je dodao da odluka o NIS-u mora biti u skladu sa duhom odnosa između Moskve i Beograda, i generalno u skladu sa pomenutim sporazumom.
