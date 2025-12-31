Državni zvaničnici čestitali Novu godinu građanima Srbije

Predsednica parlamenta Ana Brnabić čestitala je danas građanima Srbije Novu godinu i poželela im zdravlje i mir navodeći da je 2025. godina bila izazovna i teška. „Godina za nama bila je ispunjena izazovima, ali i prilikama da pokažemo odgovornost, solidarnost i posvećenost zajedničkom dobru.

Verujem da ćemo i u godini koja dolazi nastaviti da jačamo institucije, dijalog i poverenje, u interesu svih građana Srbije“, navela je Brnabić. Ministar odbrane Bratislav Gašić zahvalio se građanima na poverenju i podršci koju su pružali vojnicima i poželeo im da u 2026. godini budu zdravi, da u njihovim domovima vlada mir, razumevanja i solidarnosti. On je uputio čestitke i pripadnicima Vojske Srbije i naveo da njihov rad predstavlja temelj stabilnosti na koju se