Državni zvaničnici čestitali Novu godinu građanima Srbije

Serbian News Media pre 43 minuta
Državni zvaničnici čestitali Novu godinu građanima Srbije

Predsednica parlamenta Ana Brnabić čestitala je danas građanima Srbije Novu godinu i poželela im zdravlje i mir navodeći da je 2025. godina bila izazovna i teška. „Godina za nama bila je ispunjena izazovima, ali i prilikama da pokažemo odgovornost, solidarnost i posvećenost zajedničkom dobru.

Verujem da ćemo i u godini koja dolazi nastaviti da jačamo institucije, dijalog i poverenje, u interesu svih građana Srbije“, navela je Brnabić. Ministar odbrane Bratislav Gašić zahvalio se građanima na poverenju i podršci koju su pružali vojnicima i poželeo im da u 2026. godini budu zdravi, da u njihovim domovima vlada mir, razumevanja i solidarnosti. On je uputio čestitke i pripadnicima Vojske Srbije i naveo da njihov rad predstavlja temelj stabilnosti na koju se
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Vučić čestitao građanima Novu godinu: Verujem da ćemo se za 24 časa radovati fenomenalnim vestima

Vučić čestitao građanima Novu godinu: Verujem da ćemo se za 24 časa radovati fenomenalnim vestima

Sputnik pre 8 minuta
Vučić: Radovaćemo se u naredna 24 sata fenomenalnim vestima

Vučić: Radovaćemo se u naredna 24 sata fenomenalnim vestima

NIN pre 13 minuta
Vučić čestitao građanima Novu godinu: U naredna 24 sata radovaćemo se fenomenalnim političkim vestima

Vučić čestitao građanima Novu godinu: U naredna 24 sata radovaćemo se fenomenalnim političkim vestima

Euronews pre 49 minuta
Srećna Nova godina!

Srećna Nova godina!

Užice oglasna tabla pre 33 minuta
Čestitke povodom novogodišnjih praznika; Vučić: U naredna 24 sata radovaćemo se fenomenalnim političkim vestima

Čestitke povodom novogodišnjih praznika; Vučić: U naredna 24 sata radovaćemo se fenomenalnim političkim vestima

RTS pre 58 minuta
Vučić čestitao Novu godinu: Radovaćemo se u naredna 24 sata fenomenalnim vestima

Vučić čestitao Novu godinu: Radovaćemo se u naredna 24 sata fenomenalnim vestima

RTV pre 48 minuta
Vučić: U narednih 24 sata stižu fenomenalne političke vesti

Vučić: U narednih 24 sata stižu fenomenalne političke vesti

Telegraf pre 58 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Nova godinaBratislav GašićAna BrnabićVojska SrbijesrbijaBratislava

Politika, najnovije vesti »

Priština: podignuta optužnica protiv B.T. zbog navodnog ratnog zločina

Priština: podignuta optužnica protiv B.T. zbog navodnog ratnog zločina

RTV pre 3 minuta
Brojanje glasova u Prištini prekinuto u 12 sati, nastavlja se 1. januara u 16 časova

Brojanje glasova u Prištini prekinuto u 12 sati, nastavlja se 1. januara u 16 časova

RTV pre 18 minuta
INTERVJU Sead Spahović: Ćacilend je svuda oko nas

INTERVJU Sead Spahović: Ćacilend je svuda oko nas

Danas pre 19 minuta
Prekinuto brojanje glasova u Prištini, za sve su krivi praznici: Evo kad se nastavlja

Prekinuto brojanje glasova u Prištini, za sve su krivi praznici: Evo kad se nastavlja

Blic pre 4 minuta
Nova godina se uvek dogodi

Nova godina se uvek dogodi

Vreme pre 3 minuta