Tužilaštvo traži pritvor do 30 dana osumnjičenom za paljevinu lokala na Novom Beogradu

Beogradsko Treće osnovno tužilaštvo predložilo je danas da se osumnjičenom za paljevinu lokala na Novom Beogradu odredi pritvor do 30 dana.

U saopštenju piše da je N.B. (22) na saslušanju u tužilaštvu izjavio da ne želi da iznosi odbranu. On se sumnjiči za teško delo protiv opšte sigurnosti time što je, kako je navedeno na sajtu Tužilaštva, zapaljivom tečnošću polio unutrašnjost lokala i izazvao požar. Tužilaštvo je navelo i da je predložilo pitvor „imajući u vidu okolnosti koje ukazuju da će boravkom na slobodi ometati krivični postupak uticanjem na svedoka“.