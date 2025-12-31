"Ja sam siroče..." Bolna ispovest Emine Jahović o pokojnom ocu: "Bili smo sami u kući kad je imao infarkt"

Telegraf pre 12 minuta  |  Telegraf.rs
"Ja sam siroče..." Bolna ispovest Emine Jahović o pokojnom ocu: "Bili smo sami u kući kad je imao infarkt"

Pevačica Emina Jahović poznata je kao neko ko ne priča mnogo o svom privatnom životu.

Međutim, jednom prilikom se dotakla smrti svoga oca, koji je preminuo kada je Emina bila mala. - Ja sam jetim... To je na turskom kad je dete siroče, kad ostane bez oca ili majke u nekim ranim godinama. Meni se otac mnogo rano preselio, bila sam devojčica... Sećam se oca - počela je bolnu ispovest jednom prilikom Emina Jahović za Face Tv. Pevačica je otkrila da je njen otac preminuo od posledica infarkta, koji je doživeo dok su sami bili kod kuće, što je ostavilo
Otvori na telegraf.rs

Pročitajte još

Zbog lošeg vremena u Turskoj otkazani letovi i obustavljena nastava u više pokrajina

Zbog lošeg vremena u Turskoj otkazani letovi i obustavljena nastava u više pokrajina

Politika pre 1 sat
Radnika udario grom na gradilištu: Užas u Turskoj, kamere zabeležile jezive trenutke

Radnika udario grom na gradilištu: Užas u Turskoj, kamere zabeležile jezive trenutke

Blic pre 2 sata
Letovi otkazani, zatvorene škole! Haotično snežno nevreme paralisalo Tursku: Otkazani letovi, vlasti izdale hitno upozorenje

Letovi otkazani, zatvorene škole! Haotično snežno nevreme paralisalo Tursku: Otkazani letovi, vlasti izdale hitno upozorenje

Blic pre 2 sata
Na današnji dan, 31. decembar

Na današnji dan, 31. decembar

B92 pre 2 sata
(Video) Radnika udario grom na gradilištu: Užas u Turskoj, kamere zabeležile jezive trenutke

(Video) Radnika udario grom na gradilištu: Užas u Turskoj, kamere zabeležile jezive trenutke

Blic pre 2 sata
(Foto) Otac četvoro dece se zadavio lubenicom: Tragedija na takmičenju u brzom jedenju u Brazilu, umro pred očima supruge

(Foto) Otac četvoro dece se zadavio lubenicom: Tragedija na takmičenju u brzom jedenju u Brazilu, umro pred očima supruge

Blic pre 3 sata
Novogodišnja tišina

Novogodišnja tišina

Danas pre 4 sati

Ključne reči

Emina JahovićTurskaOtacinfarkt

Najnovije vesti »

Više od mašina – Partnerstvo koje čuva likvidnost srpskih gazdinstava

Više od mašina – Partnerstvo koje čuva likvidnost srpskih gazdinstava

Poljoprivreda.info pre 32 minuta
Podignuta optužnica protiv bivšeg gradonačelnika Rijeke: Sumnjiči se da je sa tri osobe oštetio grad za 176.000 evra

Podignuta optužnica protiv bivšeg gradonačelnika Rijeke: Sumnjiči se da je sa tri osobe oštetio grad za 176.000 evra

Kurir pre 37 minuta
Dizni dobija kaznu od 10 mln dolara i zabranu zbog kršenja zakona o privatnosti dece

Dizni dobija kaznu od 10 mln dolara i zabranu zbog kršenja zakona o privatnosti dece

Telegraf pre 37 minuta
"Ja sam siroče..." Bolna ispovest Emine Jahović o pokojnom ocu: "Bili smo sami u kući kad je imao infarkt"

"Ja sam siroče..." Bolna ispovest Emine Jahović o pokojnom ocu: "Bili smo sami u kući kad je imao infarkt"

Telegraf pre 12 minuta
I u školama centralne Srbije od danas zimski raspust

I u školama centralne Srbije od danas zimski raspust

RTV pre 57 minuta