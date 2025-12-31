"Ja sam siroče..." Bolna ispovest Emine Jahović o pokojnom ocu: "Bili smo sami u kući kad je imao infarkt"

Pevačica Emina Jahović poznata je kao neko ko ne priča mnogo o svom privatnom životu.

Međutim, jednom prilikom se dotakla smrti svoga oca, koji je preminuo kada je Emina bila mala. - Ja sam jetim... To je na turskom kad je dete siroče, kad ostane bez oca ili majke u nekim ranim godinama. Meni se otac mnogo rano preselio, bila sam devojčica... Sećam se oca - počela je bolnu ispovest jednom prilikom Emina Jahović za Face Tv. Pevačica je otkrila da je njen otac preminuo od posledica infarkta, koji je doživeo dok su sami bili kod kuće, što je ostavilo