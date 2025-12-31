„To su prevare za ovce koje treba šišati”: Bosanac žestoko o kolegama, pomenuo Desingericu i Zoricu

Kompozitor Dragan Stojković Bosanac, član žirija Pinkovih zvada sumirao je 2025. godinu uz poruku za kolege.

Bosanac je prvo otkrio kako izgleda proslava Nove godine u njegovom domu. - Idealna novogodišnja noć izgleda kao i svaki drugi dan. Dosadna televizija, poneki ''kaubojac''... Žena napravi dobre kolače, malo se zasladimo i odmaramo. Što se proslave u hotelima tiče, nekad je to bilo gospodstveno, išlo se uz dobre menije i dobru muziku. Danas ne znam na šta to liči. Publiku su zabavljali kvalitetni muzičari i pevači, danas to može i na plejbek, ta budala koja to plati