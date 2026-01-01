Broj mrtvih se približio 50, najmanje 115 teško povređenih; "Katastrofalna tragedija" FOTO/VIDEO

Komandant kantonalne policije Valea, Frederik Gisler, obratio se na konferenciji za medije povodom stravičnog požara koji se dogodio u baru u poznatom švajcarskom skijalištu Kran-Montana.

Gisler kaže da policija sada veruje da je "oko 40 ljudi poginulo, a najmanje 115 je povređeno", od kojih su mnogi teško. Gisler je rekao je da je ovo bilo "veoma emotivno" za njega, čak i kao policajca. Izrazio je saučešće porodicama žrtava i izložio hronologiju događaja. Prema njegovim rečima: "Trenutno imamo oko 40 ljudi koji su izgubili život i oko 100 povređenih, od kojih su mnogi u veoma teškom stanju", rekao je Gisler. Dodao je da, s obzirom na to da je reč o