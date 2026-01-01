Počela tradicionalna manifestacija "Ulica otvorenog srca" na više lokacija u Beogradu FOTO

B92 pre 3 sata
Počela tradicionalna manifestacija "Ulica otvorenog srca" na više lokacija u Beogradu FOTO

Tradicionalna manifestacija "Ulica otvorenog srca" otvorena je danas u 11 sati u Beogradu, u Svetogorskoj ulici, ali i u 15 beogradskih opština.

Manifestacija ima za cilj okupljanje zajednice i podršku humanitarnim ciljevima kroz raznovrstan program za sve generacije. Manifestacija "Ulica otvorenog srca" nastala je pre pola veka u "Srpskoj kafani" kada su glumci Ateljea 212 menjali uloge sa kelnerima i prvog dana Nove godine služili goste. Iz ovog nesvakidašenjeg druženja nastao je praznik Beograda koji povezuje kulturu i privredu, radost, čaroliju i humanost. Manifestacija "Ulica otvorenog srca" je od
Građani u Ulici otvorenog srca: U Novoj godini zdravlja i sreće,da veselo uđemo u ovu

Građani u Ulici otvorenog srca: U Novoj godini zdravlja i sreće /foto/

Najlepše poruke Beograđana povodom Nove godine u ulici koja je danas centar prazničnog zbivanja

Počela manifestacija "Ulica otvorenog srca": Raznovrstan program u više beogradskih opština

Počela tradicionalna manifestacija "Ulica otvorenog srca" na više lokacija u Beogradu (FOTO)

(FOTO) Tradicionalna manifestacija "Ulica otvorenog srca": Gde se održavaju koncerti i predstave

(Foto) Crveni nosevi, žongleri i osmesi Ulica otvorenog srca i ove godine kuca u ritmu humanosti: Puno kao oko iako je napolju ledenih -1!

