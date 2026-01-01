BBC vesti na srpskom

Desetine ljudi stradalo u požaru u ski centru u Švajcarskoj

Nekoliko desetina ljudi poginulo je, a stotinak povređeno u eksploziji koja se dogodila tokom proslave dočeka nove godine u baru u skijalištu Kran Montana u Švajcarskoj.

BBC News pre 13 minuta
Policajci stoje pored mesta gde je izbio požar
EPA
Više desetina ljudi stradalo u požaru u alpskom skijalištu u Švajcarskoj

U požaru u baru u skijalištu Kran-Montana u Švajcarskoj stradalo je više desetina ljudi, a stotine je povređeno, saopštilli su nadležni.

Broj nastradalih nije preciziran, ali iz italijanskog ministarstva spoljnih poslova, pozivajući se na švajcarsku policiju, navode da je oko 40 ljudi izgubilo život.

Žrtve su različitih nacionalnosti, a vlasti i dalje rade na njihovoj identifikaciji.

Nastradali nisu odmah identifikovani zbog teških opekotina.

Uzrok požara još nije poznat, ali je tužilac isključio mogućnost napada.

Transparent na kome piše da su zabranjeni vatrometi zbog opasnosti od požara
EPA

Većina povređenih zadobila je teške opekotine.

Na licu mesta je 10 helikoptera, 40 ambulantnih vozila i 150 spasilaca.

Odeljenje intezivne nege bolnice u regionu Vale je puno, pa se pacijenti prebacuju u druge ustanove na specijalističko lečenje opekotina.

Zvaničnici su pozvali na povišen oprez i apelovali na meštane i turiste da ne opterećuju dodatno bolnice.

Policajci stoje pored mesta gde je izbio požar
EPA

(BBC News, 01.01.2026)

BBC News
BBC News

