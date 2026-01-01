(Foto): Premijer Macut obišao prvu rođenu bebu 2026. godine: "Imao sam veliku čast da posetim prvu porodilju u Srbiji"

Dečak, težak 3.910 grama i dugačak 51 cm, rođen je u prvoj sekundi nove godine u bolnici GAK Višegradska Premijer je istakao značaj podrške majkama i deci, napominjući planove za razvoj programa za povećanje nataliteta Premijer prof. dr Đuro Macut obišao je noćas prvu rođenu bebu u 2026. godini u Ginekološko akušerskoj klinici - Višegradska i izrazio je nadu da će se u budućnosti rađati još više dece. Dečak dužine 51 centimetar i težak 3.910 grama rođen je u prvoj