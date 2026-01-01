Novogodišnja noć u službi bezbednosti: Dačić i Macut svoje veče proveli među pripadnicima MUP-a Srbije u akciji očuvanja mira…

Dačić je istakao važnost policijskog doprinosa miru, stabilnosti i bezbednosti države Načelnik policije je informisao premijera i ministre o stanju bezbednosti u glavnom gradu Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić obišao je, u novogodišnjoj noći, u društvu predsednika Vlade Republike Srbije prof. dr Đura Macuta i direktora policije generala policije Dragana Vasiljevića, pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova u