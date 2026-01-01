Pijani vozač pokosio pešaka. Teška saobraćajna nesreća u Mladenovcu: Muškarac hitno transportovan u bolnicu.

U Mladenovcu se dogodila teška saobraćajna nesreća gde je povređen stariji muškarac Stariji muškarac zadobio je opasne po život povrede i hitno je transportovan u bolnicu Samo pola sata, posle tragedije u Velikoj Moštanici, u Mladenovcu se dogodila nova teška saobraćajna nesreća u kojoj je životno ugrožen stariji muškarac.

Vozač (34) automobila marke "citroen" naleteo je na pešaka. Od siline udarca, stariji čovek je zadobio teške telesne povrede, a očevici navode da je prizor na mestu nesreće bio potresan. Ekipa Hitne pomoći ubrzo je stigla na teren, a povređeni čovek je, u kritičnom stanju hitno transportovan u bolnicu. Lekari se trenutno bore za njegov oporavak, dok su prognoze neizvesne. Policija je odmah nakon udesa izvršila alko-testiranje vozača "citroena", kojim je utvrđeno da