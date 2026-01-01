RHMZ izdao upozorenje: Oglasili se prvi put u novoj godini, temperatura strmoglavo pada, u ova dva dela Srbije pašće sneg!

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) oglasio se tik nakon ponoći u novogodišnjoj noći sa najnovijim upozorenjem. - Tokom novogodišnje noći umereno do potpuno oblačno uz slab i umeren mraz, a ponegde u Vojvodini i na istoku Srbije i uz provejavanje slabog snega - stoji u upozorenju RHMZ.

RHMZ je dodao da će se temperatura kretati u intervalu od -4 do -1 stepeni, a na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje hladnije, oko -7 stepeni Celzijusa. Duvaće slab i umeren, na severu i istoku i jak, severozapadni vetar. Podsećamo, RHMZ se prethodne večeri već oglasio, a kako se vidi na fotografijama, sneg je prekrio ulice u Kruševcu. Detaljnu vremensku prognozu do 8. januara pročitajte u našem odvojenom tekstu.
