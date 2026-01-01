Ambasada Srbije u Švajcarskoj: Nema informacija da među stradalima i povređenima ima državljana Srbije

Danas pre 24 sata  |  RTS
Ambasada Srbije u Švajcarskoj: Nema informacija da među stradalima i povređenima ima državljana Srbije

Ambasada Srbije u Švajcarskoj Konfederaciji u stalnom je kontaktu sa nadležnim organima u švajcarskom skijalištu Kran-Montana povodom velike tragedije koja se u tom mestu dogodila, i u ovom trenutku nema informacija da među stradalima i povređenima ima državljana Srbije.

Iz Ambasade, takođe, napominju da policijske službe, zbog razmera tragedije, nisu u mogućnosti da u ovom trenutku daju precizne informacije o stranim državljanima, ali da Ambasada ostaje u redovnoj komunikaciji sa nadležnim službama ukoliko se javi potreba za bilo kakvom vrstom asistencije, prenosi RTS. Građani se mogu obratiti: Ambasadi Republike Srbije u Bernu Telefon: (+41) 031 / 352-63-53 Generalnom konzulatu Republike Srbije u Cirihu Telefon: (+41) 079 40 34
