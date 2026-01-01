MUP: Određeno zadržavanje vozaču koji je pod dejstvom alkohola udario dve žene u Velikoj Moštanici

Danas pre 6 sati  |  Beta
MUP: Određeno zadržavanje vozaču koji je pod dejstvom alkohola udario dve žene u Velikoj Moštanici

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) saopštilo je večeras da je vozaču N.T. (66) određeno zadržavanje do 48 sati, zbog sumnje da je u beogradskom naselju Velika Moštanica pod dejstvom alkohola automobilom udario dve žene, od kojih je jedna preminula na licu mesta.

Druga ženska osoba je sa težim povredama prevezena u Vojnomedicinsku akademiju (VMA), navodi se u saopštenju. Kod vozača je utvrđeno da je upravljao vozilom pod dejstvom alkohola u krvi u količini 1,19 promila. Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.
