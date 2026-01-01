(Video) Denver bez povređenog Jokića pobedio Toronto: Srpski as u Torontu pratio saigrače, hramlje, ali to nije loše, kaže lekar

Dnevnik pre 8 minuta
(Video) Denver bez povređenog Jokića pobedio Toronto: Srpski as u Torontu pratio saigrače, hramlje, ali to nije loše, kaže…

Košarkaši Denvera pobedili su u gostima ekipu Toronta rezultatom 106:103 u meču NBA lige.

Bio je ovo prvi meč Denvera posle povrede srpskog košarkaša Nikole Jokića, koji će biti odsutan oko mesec dana. Jokić viđen je na utakmici Reptorsa i Nagetsa u Torontu, na kojoj je u civiulu morao da isprati nastup svojih saigrača. Razlog je povreda levog kolena zbog koje ga neće biti na terenu barem četiri nedelje, ali su u prvoj utakmici njegovog izostanka košarkaši Denvera stigli do pobede na teškom gostovanju. Jokić je usnimljen kako hramlje na putu ka terenu u
