(Video/foto) Kako su Beograđani i njihovi gosti ušli u novu godinu Raskošan svetlosno-pirotehnički spektakl POGLEDAJTE veličanstveni vatromet

Beograđani i gosti prestonice dočekali su Novu 2026. godinu na Sava promenadi, gde su poslednje sekunde 2025. godine bile ispunjene novogodišnjom projekcijom i tradicionalnim odbrojavanjem na Kuli Beograd.

U ponoć je nebo iznad prestonice zasijalo u raskošnom svetlosno-pirotehničkom spektaklu. Vatromet za pamćenje ispaljivan je sa najviše zgrade u Srbiji i regionu, kao i sa Gazele i novobeogradske obale. Po prvi put je organizovan i neverovatni novogodišnji dron šou. Na desetine sinhronizovanih dronova iscrtavali su svetlosne forme na nebu, pretvarajući grad u magičan, futuristički prizor. Program u Beogradu na vodi je počeo nastupom Goce Tržan, a publika je uživala