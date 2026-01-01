Milev: Ukupno 160 povređenih tokom novogodišnje noći, 20 od pirotehničkih sredstava

U toku novogodišnje noći bilo je ukupno 160 povređenih, od čega je 20 od pirotehničkih sredstava, rekao je danas glavni dežurni hirurg VMA, prof. dr Boško Milev, i dodao da su dva dečaka od 13 godina starosti primljena na Kliniku za očne bolesti nakon povreda od petardi. "Ono što bih izdvojio jeste više od 20 povreda zadobijenih od eksplozivnih naprava, poput petardi i topovskih udara. Među njima su i dva dečaka od 13 godina, koji su primljeni u Kliniku za očne