uživo Oko 40 ljudi poginulo u baru u Švajcarskoj tokom proslave Nove godine: Proglašena petodnevna žalost

Euronews pre 25 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
uživo Oko 40 ljudi poginulo u baru u Švajcarskoj tokom proslave Nove godine: Proglašena petodnevna žalost

Oko 40 osoba poginulo je protekle noći tokom proslave nove godine u baru u švajcarskom skijalištu Kran-Montana.

Švajcarska policija je saopštila da se sumnja da je više desetina ljudi stradalo u požaru, a da je najmanje 100 povređeno. Na konferenciji za novinare, Frederik Gisler, komandant kantonalne policije Valea, naveo je da je oko stotinu ljudi povređeno, većina ozbiljno, i da se pretpostavlja da je nekoliko desetina žrtava preminulo. Policija je saopštila da se isključuje mogućnost terorističkog napada, prenosi Skaj njuz. Ekipe Hitne pomoći i vatrogasne ekipe i dalje
