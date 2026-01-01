Gradonačelnik posetio zrenjaninsko porodilište – Ksenija prva beba rođena u 2026. godini

Gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura i ovog 1. januara, kao što je to slučaj bio i prethodnih godina, posetio je Ginekološko-akušersko odeljenje Opšte bolnice “Đorđe Joanović”, u pratnji direktora bolnice dr Vanje Kunkina.

On je tom prilikom uručio darove prvorođenoj bebi u 2025. godini, devojčici Kseniji Živkov kao i svim bebama koje su trenutno u porodilištu. Svjetlana Ždrale, pedijatar neonatolog zrenjaninskog porodilišta kazala je da je u novogodišnjoj noći rođena jedna beba i izrazila očekivanje da će svakog dana biti sve više beba i poželela svima srećne novogodišnje praznike. – Srećni smo što smo dobili našu prvu bebu u ovoj novoj 2026. godini, to je devojčica, jedna nežna,