U Nišu održan komemorativi skup – 14 meseci, 16 žrtava, 0 odgovornih

„Godina je nova, ali je sistem ostao isti“, rekla je studentkinja na komemorativnom skupu ispred Tvrđave u Nišu.

Prvog dana 2026. godine, 14 meseci nakon tragedije u Novom Sadu u kojoj je poginulo 16 ljudi, održana je protestna šetnja i 16-minutna tišina, a sa zidina Tvrđave je spušten transparent sa krvavom šakom i puštene su bele latice cveća. Studenti su pozvali da Studenti, veterani i građani okupili su se na raskrsnici Kneginje Ljubice i Generala Milojka Lešjanina, pa mirnom šetnjom prošli kroz Trg kralja Milana odakle su došli do mosta kod Tvrđave. foto: Ljubica Jocić