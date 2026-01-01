U Nišu održan komemorativi skup – 14 meseci, 16 žrtava, 0 odgovornih

Južne vesti pre 1 sat  |  Ljubica Jocić
U Nišu održan komemorativi skup – 14 meseci, 16 žrtava, 0 odgovornih

„Godina je nova, ali je sistem ostao isti“, rekla je studentkinja na komemorativnom skupu ispred Tvrđave u Nišu.

Prvog dana 2026. godine, 14 meseci nakon tragedije u Novom Sadu u kojoj je poginulo 16 ljudi, održana je protestna šetnja i 16-minutna tišina, a sa zidina Tvrđave je spušten transparent sa krvavom šakom i puštene su bele latice cveća. Studenti su pozvali da Studenti, veterani i građani okupili su se na raskrsnici Kneginje Ljubice i Generala Milojka Lešjanina, pa mirnom šetnjom prošli kroz Trg kralja Milana odakle su došli do mosta kod Tvrđave. foto: Ljubica Jocić
Otvori na juznevesti.com

Povezane vesti »

Studenti u Nišu obeležili 14 meseci od novosadske tragedije

Studenti u Nišu obeležili 14 meseci od novosadske tragedije

Medijska kutija pre 14 minuta
Studenti i građani u Nišu obeležili 14 meseci od pada nadstrešnice

Studenti i građani u Nišu obeležili 14 meseci od pada nadstrešnice

Danas pre 1 sat
Studenti i građani u Nišu obeležili 14 meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu

Studenti i građani u Nišu obeležili 14 meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu

Niške vesti pre 1 sat
Niški studenti 1. januara šetnjom i tišinom obeležavaju 14 meseci od pada nadstrešnice

Niški studenti 1. januara šetnjom i tišinom obeležavaju 14 meseci od pada nadstrešnice

Naissus info pre 45 minuta
Kako niški studenti ulaze u prvi dan nove godine - odaju poštu žrtvama pada nadstrešnice

Kako niški studenti ulaze u prvi dan nove godine - odaju poštu žrtvama pada nadstrešnice

N1 Info pre 1 sat
Novosađani obeležili 14 meseci od pada nadstrešnice i pogibije 16 ljudi

Novosađani obeležili 14 meseci od pada nadstrešnice i pogibije 16 ljudi

NoviSad.com pre 1 sat
U Novom Sadu odata pošta stradalima na Železničkoj stanici

U Novom Sadu odata pošta stradalima na Železničkoj stanici

NIN pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

NišNovi Sadstudentiprotest

Društvo, najnovije vesti »

Putevi Srbije apelovali na vozače da budu oprezni i zbog mestimično vlažnih kolovoza i snega

Putevi Srbije apelovali na vozače da budu oprezni i zbog mestimično vlažnih kolovoza i snega

N1 Info pre 15 minuta
Aleksej, prva beba rođena u 2026. godini, dobio poklon od Grada Kragujevca

Aleksej, prva beba rođena u 2026. godini, dobio poklon od Grada Kragujevca

Infozija pre 25 minuta
Ulazak u EU više neće biti besplatan

Ulazak u EU više neće biti besplatan

Vesti online pre 20 minuta
Studenti u Nišu obeležili 14 meseci od novosadske tragedije

Studenti u Nišu obeležili 14 meseci od novosadske tragedije

Medijska kutija pre 14 minuta
MUP uskoro pokreće platformu "Sajber straža" za prijavu internet prevara

MUP uskoro pokreće platformu "Sajber straža" za prijavu internet prevara

Radio 021 pre 5 minuta