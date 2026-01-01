Mile Kitić dočekao Novu godinu i rođendan na bini Posle 30 godina prvi put u Beogradu: "Čestitali su mi vozač i klavijaturista, a Marta i Elena su kod kuće"

Pevač Mile Kitić je doček Nove 2026. godine proveo sa svojim fanovima u jednom prestoničkom hotelu.

Kako je otkrio pred kamerama Kurira, Mile je pred publikom dočekao, ne samo Novu godinu, već i svoj rođendan. - Srećna i vama Nova godina, a meni i rođendan, da ih bude još puno. U ponoć sam poželeo uobičajenu želju, možda zvuči i malo otrcano, ali samo zdravlje i mir u svetu. Pošto sam bio na bini, prve najlepše želje i čestitke sam dobio od mog klavijaturiste, vozača i svih prisutnih, a onda i od porodice. Radim već 50 godina i svih 50 radim za Novu godinu, možda