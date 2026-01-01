Povećan broj intervencija na javnim mestima! Izveštaj iz Hitne pomoći: Uglavnom lakše povrede u tučama i usled padova

Kurir pre 2 sata  |  Beta
Hitna pomoć u Beogradu ima povećan broj intervencija na javnim mestima u novogodišnjoj noći, ali teških povreda nije bilo, rečeno je večeras u toj gradskoj službi. Kako su naveli, intervencije su uglavnom bile zbog osoba u alkoholisanom stanju, lakših povreda u tučama i prilikom padova. Hitnoj pomoći za savete i pomoć javljali su se i hronični pacijenti. Kurir.rs/Beta
Danas pre 2 sata
Blic pre 3 sata
Blic pre 1 sat
Euronews pre 1 sat
Danas pre 2 sata
Kurir pre 2 sata
Kurir pre 2 sata