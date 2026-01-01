Pregažene žene su ležale nasred puta: Novi detalji stravične nesreće u kojoj je poginula radnica Doma za stare, a njena koleginica povređena

Žena (45) koja je stradala u nesreći u Velikoj Moštanici, kada je pijani vozač N.T. (66) pokosio nju i koleginicu, išla je na posao u treću smenu u staračkom domu u kome godinama radi.

Očevici nesreće kažu da su komšije koje su se tu zatekle pokušale da pomognu pre dolaska hitnih službi. Da podsetimo, stravična nesreća dogodila se sinoć u 18.50 časova u Ulici prvog maja u beogradskom naselju Velika Moštanica, a vozač N.T. kome je alkotestiranjem izmereno 1.19 promila alkohola u krvi odmah je uhapšen i određeno mu je zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti priveden u nadležmp tužilaštvo. - Bilo je mirno i prijatno veče, hladno, sedeli smo u